С 1 января 2023 года Хорватия вошла в Еврозону и Шенгенскую зону.

Как сообщает сайт «Le Matin», Хорватия стала 20-й страной еврозоны и 27-й страной Шенгенской зоны. С 01.00 (04.00 по бакинскому времени) между ней и входящими в Шенгенскую зону странами отменен пограничный контроль.

Однако шенгенский режим в аэропортах Хорватии будет введен с марта месяца.

С 1 января денежная единица страны — куна, также выведена из обращения. В течение последних двух лет параллельно с куной использовался и евро.

По последним статистическим данным, 80% депозитов и торговых операций в стране совершается в евро. Правительство Хорватии, намерено упростить работу туристической сферы, которая является основным источником дохода.

По данным паспортного контроля, в летний сезон на пограничных переходах образовывались километровые очереди. В то же время правительство, вступив в Еврозону, тем самым планирует снизить инфляцию в стране.