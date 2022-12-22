Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел в четверг телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, об этом Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

«Мы рассмотрели двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности, переговоры по нормализации и мирному договору между Азербайджаном и Арменией. Выразил решимость Азербайджана продвигать региональную мирную повестку дня.

Выразил легитимную озабоченность азербайджанского гражданского общества, мирно протестующего на дороге Лачин-Ханкенди в связи с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых и последующим экологическим ущербом. Претензии Армении якобы о «блокаде» являются безосновательными, бесплодными попытками черной пропаганды», — отметил он.