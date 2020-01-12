Хави отказался возглавить «Барселону» в январе

Главный тренер «Аль-Садда» Хави не возглавит «Барселону» по ходу этого сезона, утверждает As.

Сегодня 39-летний специалист встретился с представителями каталонского клуба и назвал нынешнюю ситуацию слишком поспешной.

Кроме того, Хави считает, что его назначение поставило бы в неудобную ситуацию нынешнего тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде.

Экс-хавбек «Барсы» хотел взять еще несколько дней на размышления и затем озвучить решение, но представители каталонского клуба попросили дать ответ сегодня. В итоге Хави ответил отказом.

При этом есть вероятность, что специалист возглавит «Барселону» летом, перед началом следующего сезона. По информации Goal.com, Хави сменит Вальверде, у которого летом истекает срок действия контракта. (sports.ru)

| 2020-01-12T18:56:06+00:00 12 января 2020, 21:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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