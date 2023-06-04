Звезда серии фильмов об Индиане Джонсе Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом, который произошел во время съемок фильма «Собственность дьявола» (1997). В интервью Esquire он признал свою вину в ссоре с коллегой и заявил, что хотел усложнить характер своего персонажа.

«Брэд разработал сценарий. Затем они предложили мне роль. У героя Брэда такой сложный характер, а я хотел, чтобы мой герой был многограннее, чтобы это была не просто битва добра и зла», — рассказал Форд.

Актерам также не удалось прийти к компромиссу в выборе режиссера ленты. В итоге им стал Алан Пакула, с которым ранее работал только Форд. Актер отметил, что считает Питта прекрасным артистом и восхищается им.

От работы с оригинальным сценарием создатели ленты отказались, и сценарий переписывали не менее семи раз — Питт назвал получившееся полным бредом. Актер даже хотел уйти из актерского состава фильма, но ему пригрозили судом.

Форд сыграл в ленте сержанта полиции Нью-Йорка Тома О’Мира, семья которого взяла на работу ирландского строителя Рори Девани (Питт). Вскоре они обнаружили, что Девани — террорист Ирландской Республиканской Армии Фрэнки Макгуайр, который хочет купить ракеты. (gazeta.ru)