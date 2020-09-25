Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование против Харрисона Форда, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает портал TMZ.
Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.
Как сообщил представитель FAA, актеру было предписано пройти «корректирующий тренировочный курс», связанный с несанкционированными выездами на взлетно-посадочную полосу. После прохождения курса дело Форда было закрыто.(РИА Новости)