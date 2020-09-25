Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента

 Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло расследование против Харрисона Форда, после того как актер прошел специальные курсы, сообщает портал TMZ.
Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.
Как сообщил представитель FAA, актеру было предписано пройти «корректирующий тренировочный курс», связанный с несанкционированными выездами на взлетно-посадочную полосу. После прохождения курса дело Форда было закрыто.(РИА Новости)
| 2020-09-25T09:55:08+04:00 25 сентября 2020, 11:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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