Харрисон Форд отделался прохождением спецкурсов из-за авиаинцидента

Инцидент с участием Форда, который известен как заядлый авиатор-энтузиаст, произошел в конце апреля. Актер на своем самолете в муниципальном аэропорту Лос-Анджелеса пересек взлетно-посадочную полосу в момент, когда на нее приземлялось другое воздушное судно.