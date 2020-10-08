Харрис: Трамп верит Путину больше, чем разведке США

Кандидат Демократической партии США на пост вице-президента Камала Харрис обвинила действующего президента страны Дональда Трампа в игнорировании данных американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

С таким заявлением она вступила в ходе дебатов с вице-президентом США Майком Пенсом, трансляцию вел телеканал CBS.

«Президент Трамп верит словам [президента России] Владимира Путина больше, чем словам американской разведки», – заявила Харрис.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер два года расследовал предположения о российском вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году и обвинения в сговоре Дональда Трампа с Россией. Мюллер подтвердил обвинения во «вмешательстве», которые опровергают в Кремле, однако не нашел свидетельств «сговора», наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

| 2020-10-08T06:12:47+04:00 8 октября 2020, 08:09|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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