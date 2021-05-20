Харрис и Абдалла II обсудили ситуацию в секторе Газа

Вице-президент США Камала Харрис обсудила в четверг с королем Иордании Абдаллой II урегулирование палестино-израильского конфликта.

«Харрис проинформировала короля об интенсивных дипломатических усилиях США по оказанию поддержки поиска пути к прекращению огня в Газе, [Харрис и Абдалла II] пообещали продолжать работу по деэскалации напряженности», — отмечается в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам телефонного разговора.

Харрис и Абдалла II также «согласились с неотложной необходимостью решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в Сирии и пообещали тесно сотрудничать» для урегулирования кризиса в этой стране.