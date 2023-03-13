Верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, находящимся с визитом в его стране, БЕЛТА.

Встреча состоялась в Тегеране.

В Тегеране Александр Лукашенко 13 марта провел насыщенные и результативные переговоры с руководством Ирана. В Тегеране визит белорусского лидера назвали «переломным моментом, отправной точкой» в развитии двусторонних отношений между странами.

В первой половине дня Александр Лукашенко провел в Тегеране официальные переговоры с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По их итогам стороны подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между странами на 2023-2026 годы. В присутствии лидеров Беларуси и Ирана также был подписан ряд документов по развитию сотрудничества в различных сферах. Александр Лукашенко оценил общий объем договоренностей в $100 млн.