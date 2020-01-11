Хаменеи приказал опубликовать результаты расследования крушения украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание властям обнародовать результаты расследования крушения украинского самолета.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.

«Как только верховный лидер был проинформирован о катастрофической ошибке в ПВО страны, он созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности страны, чтобы изучить вопрос, подтвердив, что причины происшествия и результаты расследования будут опубликованы честно и транспарентно по итогам заседания», — сообщила IRIB.

Ранее власти Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит под Тегераном «непреднамеренно».

Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».