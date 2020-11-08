Хаменеи назвал спектаклем выборы в США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал президентские выборы в США спектаклем.

Об этом РИА Новости.

«Ситуация в США и то, что они сами говорят о своих выборах, является спектаклем. Это пример безобразного облика либеральной демократии. Вне зависимости от результата одна вещь абсолютно ясна — однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима», — такая публикация появилась в Twitter Хаменеи после того, как демократ Джо Байден объявил о своей победе на президентских выборах.