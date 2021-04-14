Хаменеи назвал предложения США по ядерной сделке оскорбительными

Предложения США по ядерной сделке не заслуживают того, чтобы их рассматривать.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в среду верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Очередное заседание Совместной комиссии по СВПД пройдет 15 апреля в Вене в очном формате на уровне политдиректоров. В ходе заседания стороны продолжат обсуждение вопросов о снятии американских санкций с Ирана и восстановлении сделки, которые затрагивались в ходе встреч на прошлых неделях.

«Их предложения аррогантны и оскорбительны и даже не заслуживают того, чтобы на них смотреть», — сказал Хаменеи, комментируя в ходе выступления в эфире иранского телевидения вопрос текущих переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий.

По его словам, США, заявляя о желании переговоров, делают это не для того, чтобы «принять правду». Европейские переговорщики, отметил верховный лидер, признают, что «право за Ираном», однако они лишены независимости в своих действиях.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий. Тегеран, в свою очередь, требует, чтобы США сперва сняли санкции и сделали это не поэтапно.

Заключенный в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.

Кроме того, Иран заявил о намерении довести уровень обогащения урана до 60%.