ХАМАС назвал требования для перемирия с Израилем

Палестинское радикальное движение ХАМАС выдвинуло свои требования для перемирия с Израилем. Их перечислил глава политического бюро движения за рубежом Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

По его словам, первоочередным требованием является прекращение огня. Кроме того, ХАМАС настаивает на выводе израильских сил из мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и обеспечении свободного доступа в нее для молитвы, а также на отказе Израиля от изъятия домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Радикальное движение также требует освободить всех задержанных во время последней эскалации в Восточном Иерусалиме.

Ранее Машааль заявил о готовности к перемирию с Израилем. По его словам, израильское руководство никак не отреагировало на это предложение. (Газета.Ру)