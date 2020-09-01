ХАМАС и Израиль достигли соглашения о прекращении огня

Исламское движение ХАМАС объявило о согласии пойти на прекращение военной эскалации в секторе Газа в ответ на инициативу Катара. Об этом говорится в заявлении Политбюро ХАМАС, переданном в понедельник агентством Maan.

«После контактов, которые провел катарский представитель, посол Мухаммед аль-Имади, достигнуто понимание о прекращении военной эскалации и одновременно агрессивных действий со стороны Израиля», — указывается в документе.

Как отмечает агентство, это заявление ХАМАС фактически означает вступление в силу режима прекращения огня. Со стороны Израиля буду приняты меры по ослаблению блокады сектора Газа. (ТАСС)