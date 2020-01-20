Хафтар отказался подписать соглашение о перемирии в Берлине

В ходе берлинской конференции именно командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии в Ливии, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.
«В Берлине именно Хафтар отказался подписывать соглашение о перемирии. Вел себя странно: отключил телефон, не выходил на связь, никого не предупредив, уехал», — сказал он.
Берлинская конференция состоялась после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции. Командующий Ливийской национальной армии Хафтар тогда покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Делегация из Триполи подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.