Хабиба признали спортсменом года

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов стал обладателем престижной премии «Звезда мирового спорта — 2020», вручаемой английским «Би-Би-Си», сообщает «Газета.Ru».

В погоне за премией Нурмагомедов обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, звезду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и чемпионку мира по боксу из Ирландии Кэти Тейлор. Отмечается, что официальная церемония вручения премии пройдет в воскресенье, 20 декабря в прямом эфире телеканала BBC One.