Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул на возвращение в промоушен.

Хабиб обратился к своему тренеру Хавьеру Мендесу в Instagram.

«Тренер, знаю, что ты занятой парень, но, я надеюсь, ты скучаешь по мне. Где ты?» — задал вопрос Нурмагомедов под видео.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.