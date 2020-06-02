Гюльназ Гулиева: «Решение по Гран-при Азербайджана примет правительство»

«Нет никакой официальной информации или новшеств в связи с Гран-при Азербайджана «Формула 1».

Об этом Report, говоря о судьбе соревнования в Баку, сказала менеджер по связям с общественностью операционной компании Бакинское городское кольцо Гюльназ Гулиева.

Она сказала, что решение по Гран-при Азербайджана примет правительство Азербайджана. По словам представителя БГК, представляемая ею структура не может принимать такое решение: «Решение должно принимать правительство Азербайджана. Переговоры с «Формула 1″ продолжаются. Карантинный режим должен закончиться, чтобы организовать соревнование. Без этого не можем организовать».

Про заявление менеджера TƏBİB, что карантинный режим в стране продлится до конца года, она сказала: «Мы должны знать, какие ограничения будут сняты. Должны открыться границы и рейсы. Карантин – это не просто ношение масок. В первую очередь должны открыться границы».

Г.Гулиева добавила, что подготовка не начинается, потому что пока ничего не известно: «Как компания до 15 июня мы находимся на карантине».

Отметим, что различные СМИ написали об опасности для Гран-при Азербайджана и рассказали о вероятности замены соревнования в Баку на еще одно соревнование в Италии.