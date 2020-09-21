Гвардиола рассчитывает остаться в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

«Хотел бы остаться в команде подольше, мне здесь очень хорошо, но чтобы остаться, я должен это заслужить. За последние годы клуб достиг очень высокого уровня, и для того, чтобы продолжить работать, я должен поддерживать его на этом уровне», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ).(Газета.Ru)

| 2020-09-21T09:19:37+04:00 21 сентября 2020, 10:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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