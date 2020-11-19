Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Англии.

По официальной информации, 49-летний каталонец заключил очередное трудовое соглашение с манкунианцами до 2023 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе после семи встреч 12 очков.

За период работы в «Сити» Гвардиола дважды выиграл чемпионат, трижды — Кубок Английской лиги, и один раз стал обладателем национального кубка. (gazeta.ru)