Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую «Рому».

Как передает The Mirror, матч «Манчестер Сити» с бирмингемской «Астон Виллой» в рамках 14-го тура Английской Премьер-лиги (2:1 в пользу «МС») стал знаменательным для 50-летнего специалиста.

Эта победа стала для наставника клуба из Манчестера Хосепа Гвардиолы 150-й в рамках чемпионата Англии. На это ему понадобилось 203 встречи. Испанский специалист обошел португальца Жозе Моуринью, который также одержал 150 побед в АПЛ, однако ему на это потребовалось 230 матчей.

Гвардиола занимает пост рулевого «Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.