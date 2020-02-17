Гвардиола – игрокам: «Даже если нас отправят в Лигу 2, я останусь в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сказал игрокам команды, что останется в клубе, даже если он будет играть в низшем дивизионе.

«В какой бы лиге мы ни играли, я все равно буду здесь. Даже если они отправят нас в Лигу 2 (считается третьим дивизионом в EFL, где выше расположены чемпионшип и Лига 1, а Премьер-лига не берется в расчет – прим. Sports.ru), я останусь здесь. Настало время объединиться», – сказал Гвардиола.

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сказал игрокам следующее: «Доверяйте мне так, как я доверяю вам. Мы пройдем через это».

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» был исключен из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение правил ФФП. Стало известно, что Гвардиола и полузащитник Рахим Стерлинг не планируют покидать клуб из-за сложившейся ситуации. (sports.ru)