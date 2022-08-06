Угроза применения ядерного оружия в настоящее время становится все более актуальной в мире.

Как передает Интерфакс, об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Хиросиме на выступлении, посвященном 77-й годовщине атомной бомбардировки города войсками США.

«Человечество играется с заряженным оружием», — приводит слова генсека UN News.

По словам Гутерриша, в данный момент «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом». Он упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, на Корейском полуострове и вокруг Украины. Генсек ранее озвучивал подобные опасения в Нью-Йорке на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также он задался вопросом, смогло ли человечество извлечь уроки из бомбардировки Хиросимы.