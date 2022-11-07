Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что планета движется в «климатический ад» и изменения климата могут стать необратимыми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он выразил, выступая в понедельник на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе.

«Выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальная температура растет, — сказал Гутерриш. — Наша планета быстро приближается к переломным моментам, которые сделают климатический хаос необратимым. Мы на дороге в климатический ад, причем держим ногу на педали газа».

Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и главным вызовом всего века. «Неприемлемо, вопиюще и саморазрушительно отодвигать это на второй план. Действительно, многие сегодняшние конфликты связаны с растущим климатическим хаосом», — отметил он.

«Нынешние кризисы, требующие срочного решения, не могут служить оправданием отступничества», — сказал генсек всемирной организации.