Гутерриш сделал заявление после убийства генерала Касема Сулеймани

Геополитическая напряженность достигла максимально высокого уровня в XXI веке, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

«Новый год начинается с волнений. Геополитическая напряженность достигла максимального уровня в текущем веке», — сообщил он журналистам после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и прекращения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В своем заявлении Гутерриш не упомянул ни Иран, ни США, однако в то же время генсек ООН подчеркнул, что «мировая нестабильность возрастает и даже ядерное разоружение уже может восприниматься как само собой разумеющееся». Он добавил, что следит за последний эскалацией напряженности, а также находится в контакте с мировыми лидерами.

5 января Тегеран отказался от последнего, ключевого ограничения в рамках ядерной сделки, касающегося количества центрифуг.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде в ночь на 3 января при налете авиации США. Он отвечал за организацию операций иранских вооруженных сил за рубежом. КСИР был признан США террористической организацией в апреле 2019 года.

В декабре Иран ввел в строй второй контур реактора на тяжелой воде в Араке. В начале того же месяца Тегеран заявил об отсутствии намерения выходить из СВПД по иранской ядерной программе.

В ноябре власти Ирана сообщили о начале четвертого этапа сокращения обязательств по ядерной сделке. Он начался с газификации центрифуг на объекте в Фордо, что запрещено сделкой. По словам президента страны Хасана Роухани, газификация прекратится, когда стороны сделки вернутся к исполнению своих обязательств.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций (lenta.ru)