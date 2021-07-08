Университет Хопкинса и ВОЗ уже сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 миллионов человек.

«Распространение вируса опережает распределение вакцин. Эта пандемия еще явно далека от своего завершения: более половины ее жертв умерли в этом году», — сказал Гутерреш в своем обращении.

По его словам, если позволить вирусу распространяться, в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Как указал Гутерреш, чем активнее его распространение, тем больше появляется штаммов, — «штаммов еще более заразных, еще более смертоносных» и более устойчивых к вакцинам.