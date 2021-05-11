Гутерреш оценил перспективы саммита «пятерки» Совбеза ООН

Саммит «пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН может внести важный вклад в решение проблем человечества, заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года предложил организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы.
Отвечая на вопрос о том, является ли неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, проходящая в сентябре, самым подходящим местом для такого саммита, Гутерреш сказал: «Чрезвычайно важно иметь функциональные отношения между постоянными членами Совета безопасности. И поэтому проведение саммита «пятерки» кажется позитивным шагом».(РИА Новости)
| 2021-05-11T14:41:31+04:00 11 мая 2021, 15:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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