Гутерреш оценил перспективы саммита «пятерки» Совбеза ООН

Президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года предложил организовать встречу лидеров стран-постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания). По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами. Заинтересованность в такой встрече выразили все участники группы.

Отвечая на вопрос о том, является ли неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, проходящая в сентябре, самым подходящим местом для такого саммита, Гутерреш сказал: «Чрезвычайно важно иметь функциональные отношения между постоянными членами Совета безопасности. И поэтому проведение саммита «пятерки» кажется позитивным шагом».(РИА Новости)