Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило на своей странице в Facebook, что части ВСУ заходят в Херсон и призвало находящихся в городе российских военнослужащих сдаваться в плен.
«Российские военнослужащие!
Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы.
Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.
Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.
У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен», — говорится в публикации.