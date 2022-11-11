Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило на своей странице в Facebook, что части ВСУ заходят в Херсон и призвало находящихся в городе российских военнослужащих сдаваться в плен.

«Российские военнослужащие!

Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона ваше командование бросило вас на произвол судьбы.

Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов — под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.

У вас есть единственный шанс избежать гибели — немедленно сдаться в плен», — говорится в публикации.