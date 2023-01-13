Председатель партии Демократии и благоденствия (АДР) Губад Ибадоглу объявил о роспуске своей партии.

Как сообщил он агентству «Turan», этот шаг он сделал в соответствии с новым законом «О политических партиях».

Согласно статье 4.7 закона, утвержденного 11 января, «политическая партия не может действовать без государственной регистрации».

«Поэтому, мы должны адаптировать свою деятельность к требованиям закона и я подписал приказ об освобождении центральных исполнительных органов партии и прекращении деятельности назначенных руководителей», — сказал Губад Ибадоглу и добавил, что партия продолжит свою деятельность как Движение.

Партия «Демократии и процветания» была основана 17 октября 2021 года на базе Движения «Демократии и процветание», созданного в 2015 году. Министерство юстиции четыре раза отказала в регистрации этой партии.