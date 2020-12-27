Гуаидо: Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит работу

Оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы продолжит работать, несмотря на прошедшие выборы. Об этом в Twitter заявил ее спикер Хуан Гуаидо.

«Сегодня Национальная ассамблея еще раз встает на защиту людей и конституции, продляя работу парламента до достижения свободных выборов», — написал он.

Такое решение оппозиционная ассамблея приняла в субботу.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. По данным ЦИК, 67,6% голосов набирает проправительственный блок «Великий патриотический полюс». Представители оппозиции заявляют, что не намерены признавать достоверность результатов, которые огласят власти Венесуэлы.