Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение чартерных полетов из России, сообщил глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди».

«Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая», — сказал Давиташвили. И уточнил, что это будут чартерные рейсы.

Всего, по его словам, заявки на выполнение рейсов подали пять авиакомпаний, в том числе Georgian Airways. Оставшиеся заявки будут рассмотрены с учетом «самых жестких» требований к соблюдению международных санкций. «Ни одна из авиакомпаний, попавших под санкции по черному списку стран Европы, ни один самолет, поддержка которого прекращена производителем, не будет выполнять полеты в Грузию», — заявил Давиташвили. (РБК)