Грузия разрешила иностранцам остаться в стране до конца июля

Грузинские власти разрешили легально оставаться в стране до 31 июля иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли своевременно уехать из-за пандемии коронавируса.

«Иностранцы или лица без гражданства, которые к 14 марта 2020 года легально находились на территории Грузии и не смогли покинуть страну до законного истечения срока, вправе находиться на грузинской территории до 31 июля 2020 года, если их нахождение в Грузии вызвано следующими обстоятельствами: государство, гражданином которой является человек, входит в зону высокого риска, если пересечение границ ограничено соответствующим государством, если из-за состояния здоровья человек находится в больнице, в карантине или в самоизоляции, если человек не может покинуть территорию страны из-за отмены авиарейсов», — сказано в постановлении правительства.