Грузия переходит на новый метод борьбы с коронавирусом

В министерстве здравоохранения Грузии было принято решение создать пять мобильных групп, которые будут состоять из одного инфекциониста, врача «скорой помощи» и сотрудника министерства, передает «Грузия онлайн».

Процесс лечения по всей стране будут контролировать мобильные группы, соответствующие изменения внесли в протокол лечения инфицированных коронавирусом.

Одна из таких команд будет направлена в Аджарию, еще одна — в регион Имерети, а три будут работать в Тбилиси.

Группы наделены разными полномочиями, включая проведение аудита, оценку слабых и сильных сторон ковид-больниц и информирования министерства для последующего реагирования.

«Мобильные группы были созданы после ухудшения эпидемиологической ситуации за последние несколько недель и нескольких десятков смертей», сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

«Необходим немедленный ответ [на более серьезную эпидемиологическую ситуацию]. Через неделю Грузия почувствует результат », — сказал Церцвадзе.

Он отметил, что сейчас к процессу лечения Covid-19 подключены 35 больниц, тогда как сначала только 11 больниц принимали пациентов с коронавирусом.