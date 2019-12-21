Грузия, итоги года: Главным врагом власти оказалась сама власть

Уходящий год оказался для Грузии непростым, правящая партия «Грузинская мечта» переживает серьезный кризис, оппозиция, начиная с 20 июня, с небольшими перерывами собирает многотысячные антиправительственные митинги, формальным поводом к которым послужил приезд в Тбилиси российской делегации для участия в пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАР), проводившемся в зале заседаний грузинского парламента. Протестующие обвинили грузинские власти в том, что с их ведома президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло председателя парламента и вёл заседание на русском языке, что было воспринято протестующими как оскорбление и проявление предательства национальных интересов со стороны властей. Мероприятие было сорвано, а вечером 20 июня была попытка штурма парламента.

Далее начались беспорядки, в ходе которых полиция проявила жестокость, применила слезоточивый газ и открыла стрельбу резиновыми пулями по митингующим у здания парламента, пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Прервать свои зарубежные визиты пришлось спикеру парламента Грузии Ираклию Кобахидзе, который вернулся в тот же день из Баку в Тбилиси, то же самое сделала 21 июня президент Саломе Зурабишвили, посещавшая Минск. Кобахидзе пришлось уйти в отставку, группа депутатов от парламентского большинства, сформированного «Грузинской мечтой», отказалась от мандатов, а власти вынуждены были пообещать провести конституционную реформу – отказаться от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов. 2 сентября подал в отставку премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, 3 сентября правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии.

14 ноября парламентское большинство от «Грузинской мечты», несмотря на обещание, данное в ходе июньских событий лично лидером партии Бидзиной Иванишвили, провалило конституционную поправку о проведении парламентских выборов 2020 года исключительно по партийным спискам, а не по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе.17 ноября перед зданием грузинского парламента начался многотысячный митинг «Объединённой оппозиции» с участием всех значимых политических сил, в том числе крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Было объявлено о начале блокирования парламента. Оппозиция требует от властей выполнить её требования: немедленная отставка правительства Георгия Гахария; создание временного правительства; проведение внеочередных парламентских выборов через 2-3 месяца по так называемой «Германской электоральной системе»; освобождение политзаключённых (участников столкновений с полицией в ночь с 20 на 21 июня).

Что же происходит в Грузии и каковы прогнозы на будущей год? Политические итоги года для Zerkalo.az прокомментировал грузинский политолог Гела Васадзе:

— В свете сложившейся внутриполитической ситуации можно ли говорить о падении популярности «Грузинской мечты» и ее закате? Удержит ли власть основатель и лидер правящей партии Бидзина Иванишвили? Можно ли говорить о кризисе внутри самой правящей партии?

— Сложившаяся ситуация весьма динамична, поэтому я бы не стал делать какие-то определенные прогнозы. Однако обозначившийся тренд весьма тревожный для правящей партии. Скажем так, если месяц назад шансы «Грузинской Мечты» сохранить власть большинство экспертов оценивало как 70 на 30 в пользу правящей партии, неделю назад эти шансы уже оценивались как 50 на 50, в свете последних событий баланс сил изменился уже в сторону оппозиции. Хотя до выборов почти год и за это время может произойти всё, что угодно.

Да, кризис в правящей партии есть — партию покинули многие политики, которые были лицом «Грузинской мечты», причем как из старой гвардии, так и из числа молодых политиков, обеспечивавших коммуникацию правящей партии со странами-партнерами Грузии. Практически провальный визит депутатов большинства во главе с экс-спикером парламента Ираклием Кобахидзе в США, куда он поехал убеждать конгрессменов, что они не имеют правдивой информации, по сути, иллюстрация проблем, связанных с уходом молодых. Как кстати и единство оппозиции, в которой сегодня не последнюю роль играют те, кто был витриной «Грузинской Мечты» первого созыва. Добавьте к этому борьбу между группировками внутри правящей партии и получите полную картину состояния дел «Грузинской мечты».

— Многотысячные митинги в Тбилиси спровоцировал скандал вокруг приезда в Грузию Сергея Гаврилова в качестве президента МАП. Но далее власть отказалась от взятого на себя обязательства провести конституционную реформу, что вызвало волну отставок депутатов от самой правящей партии, а протестные акции возобновились. Каковы все же истинные причины возникновения протестного движения?

— С течением времени все больше убеждаешься в том, что кейс Гаврилова был только драйвером для запуска процессов, которые давно назрели в обществе. Конечно, власть повела себя таким образом, что сама разогнала ситуацию до максимума. При столь слабой оппозиции главным врагом власти оказалась сама власть.

— Три суицида, совершенные молодыми людьми – пятнадцатилетним подростком Лукой Сирадзе, семнадцатилетней девушкой из города Абаша в Самегрело и двадцатитрехлетним Никой Буадзе вызвали новую волну протестов, в которой принимает участие молодежь и даже подростки. Что можете сказать об этом?

— Грузия живет в состоянии политического стресса, смерть Луки Сирадзе, за жизнь которого медики боролись две недели, после того как он в знак протеста против полицейского произвола предпринял попытку суицида, естественно вызвала крайне болезненную реакцию общества. Буквально через два дня после этой трагедии произошла новая — покушение на убийство сына первого президента Грузии Цотне Гамсахурдиа, сейчас он находится в больнице в критическом состоянии и медики не дают никаких прогнозов. Я далек от мысли обвинять в этом власти, но общественное мнение не всегда формируется рационально, тем более, что Цотне очень резко критиковал нынешние власти в социальных сетях. И, наконец, вчерашний скандал с фабрикой троллей. О том, что она существует в Грузии, знали все, но никто не предполагал, что фейсбук уничтожит правительственную фабрику троллей, заблокировав 419 аккаунтов по обвинению в распространении ложной информации, да ещё и с такими тяжелыми обвинениями, как антизападная пропаганда. Это очень тяжелый удар для власти. Пока они его даже не комментируют.

— Вот уже ровно полгода как протестует грузинский народ, причем по нарастающей, но со стороны трудно определить, кто является лидером протестного движения? Есть ли уже таковой, а если нет, то кто может стать лидером оппозиции и повести за собой электорат?

— Насчет лидера всё просто, в обществе сегодня существует запрос на демократию, а не на лидера. Поэтому попытка любого политика взять на себя функции лидера будет воспринята крайне негативно. Люди требуют не героев, а вменяемую, подотчетную обществу и строго выполняющую закон власть.

— На какие политические силы делает ставку Запад, соответственно, на какие внешние силы надеется оппозиция?

— Тут не Запад делает ставку, а скорее на запад делает ставку оппозиция, точнее на поддержку западных институтов. И пока эта ставка себя оправдывает, буквально в течение недели позиция стран-партнеров Грузии стала более активной. Многие с нетерпением ждут приезда нового посла США. Впрочем, все работают со своими центрами силы. Так, Нино Бурджанадзе во время визита в Москву наверняка убеждала руководство РФ не поддерживать Иванишвили.

— И последний вопрос: каковы прогнозы, какие силы победят?

— Что касается прогнозов, то может быть только один прогноз — политическая ситуация в стране столь нестабильна, что может быть всё, что угодно.