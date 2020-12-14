Грузия готовится снять запрет на международные полеты

Запрет на международные авиарейсы, который был введен в Грузии из-за пандемии коронавируса, планируется снять с февраля 2021 года, заявила грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

«Программа расширения международных аэропортов Кутаиси и Батуми находится в заключительной фазе. Мы планируем уже с февраля практически упразднить все ограничения на международные полеты, обновленная инфраструктура будет принимать гостей и обслуживать наших граждан», — заявила министр во время презентации отчета ведомства.