«Грузинская мечта» намерена отказаться от предвыборной агитации

Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» может отказаться от агитационных мероприятий в преддверии парламентских выборов 2020 года в связи с распространением коронавируса, заявил один из лидеров парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября, официальная предвыборная кампания в стране начнется в начале сентября.

По словам представителя парламентского большинства, правящая партия проводит консультации с эпидемиологами.

«Как вы знаете, одна из форм агитации, например, является организация региональных встреч и от этого, наверное, «Грузинская мечта» откажется, потому что, естественно, концентрация 20 и 50 тысяч людей в одном месте – риск», — заявил Кобахидзе журналистам.

Так же он отметил, чтобы все политические партии с высокой ответственностью отнеслись к данному процессу.

Так же в ходе предвыборного процесса будут введены определенные ограничения, так называемые визиты на дом к избирателям, раздача предвыборных материалов, чтобы это не стало источником распространения вируса.

Кобахидзе подчеркнул, что кандидатов в мажоритарные депутаты партия представит в июле, а презентация пропорционального списка состоится в сентябре.