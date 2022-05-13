Антуан Гризманн возможно покинет «Атлетико» летом.

По данным COPE, мадридский клуб всерьез рассматривает вариант, при котором аренда игрока из «Барселоны» не будет продлена на второй год. Об этом «Атлетико» уже проинформировал и Гризманна, и его сестру, представляющую интересы француза.

Гризманн получает в «Атлетико» около 18 млн евро в год, поэтому его уход помог бы клубу значительно облегчить зарплатную ведомость.

Напомним, в сентябре «рохибланкос» арендовали Гризманна на год с обязательством выкупа. При этом аренду можно продлить еще на сезон. Сумма выкупа Антуана у «Барселоны» – 40 млн евро.

В этом сезоне 31-летний оттянутый форвард забил 8 голов и отдал 5 передач в 37 матчах во всех турнирах.