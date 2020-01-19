Григорий Явлинский готовит альтернативные поправки в конституцию России

Партия «Яблоко» создает рабочую группу для подготовки альтернативных предложенным Владимиром Путиным поправок в конституцию. Об этом в воскресенье, 19 января, в своем Facebook написал основатель и председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Рабочая группа, по мысли Явлинского, должна состоять из независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов и политиков.

Предложения Путина по изменению конституции Явлинский назвал «туманными и непонятными». «При всей их невнятности политический вектор этих поправок очевиден: не только сохранить нынешнюю систему, но сделать ее еще более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной», — подчеркнул он. Партия «Яблоко» предлагает перехватить инициативу у президента и «предложить обществу такие изменения в конституции, которые необходимы гражданам России, а не правящей группировке».

С критикой путинских поправок выступил и председатель «Яблоко» Николай Рыбаков. «Все изменения Путин проводит ради одной цели — сохранить в своих руках верховную власть после 2024 года», — написал он в своем Facebook.С критикой путинских поправок выступил и председатель «Яблоко» Николай Рыбаков. «Все изменения Путин проводит ради одной цели — сохранить в своих руках верховную власть после 2024 года», — написал он в своем Facebook. (DW)