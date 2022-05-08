Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что выступает за предоставление оружия Украине, за введение наносящих ущерб России санкций и «открытые каналы связи» с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На данный момент главное остановить войну, поэтому я считаю, что должны быть открыты каналы связи с Россией. Я регулярно разговариваю с президентом Макроном, который поступает правильно и разговаривает с Путиным. На данный момент действия развиваются в трех областях. Украина должна быть вооружена, чтобы иметь возможность защищаться, и западный мир должен ввести организованные санкции, которые действительно ударят по России, и в то же время держать открытыми каналы связи с Россией, насколько это возможно», — заявил Мицотакис.

По его словам, РФ виновата в росте цен на электроэнергию в Греции. За прошлый год цены выросли в четыре раза.

Мицотакис отметил, что следует объяснить гражданам, что когда вводятся санкции, это делается по серьезной причине, и они неоднозначные.