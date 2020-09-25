Грета Тунберг вновь приняла участие в акции Fridays for Future

Экологическая активистка Грета Тунберг в пятницу, 25 сентября, с десятком своих сторонников вновь вышла на площадь перед парламентом Швеции в рамках возобновившихся глобальных акций в защиту климата Fridays for Future.

Как сообщает агентство dpa, Тунберг надела защитную маску и держала в руках плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию: в Швеции из-за пандемии коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Собравшимся журналистам Тунберг рассказала о своих впечатлениях об уже прошедших сегодня акциях в других странах мира: в Австралии, Бангладеш и Японии.

Глобальное движение в защиту климата Fridays for Future призывает к большим усилиям в борьбе с изменениями климата. С момента начала пандемии оно в основном проводило свои акции в Интернете. Только в Германии 25 сентября должно пройти более 400 акций экологических активистов, включая пикеты в Берлине. (DW)