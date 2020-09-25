Грета Тунберг вновь приняла участие в акции Fridays for Future

Экологическая активистка Грета Тунберг в пятницу, 25 сентября, с десятком своих сторонников вновь вышла на площадь перед парламентом Швеции в рамках возобновившихся глобальных акций в защиту климата Fridays for Future.

Как сообщает агентство dpa, Тунберг надела защитную маску и держала в руках плакат с призывом соблюдать социальную дистанцию: в Швеции из-за пандемии коронавируса запрещено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Собравшимся журналистам Тунберг рассказала о своих впечатлениях об уже прошедших сегодня акциях в других странах мира: в Австралии, Бангладеш и Японии.

Глобальное движение в защиту климата Fridays for Future призывает к большим усилиям в борьбе с изменениями климата. С момента начала пандемии оно в основном проводило свои акции в Интернете.  Только в Германии 25 сентября должно пройти более 400 акций экологических активистов, включая пикеты в Берлине. (DW)

| 2020-09-25T13:49:36+04:00 25 сентября 2020, 14:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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