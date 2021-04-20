Грета Тунберг пожертвует €100 тысяч на вакцины

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла решение через свой благотворительный фонд передать €100 тысяч Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на цели обеспечения равного доступа к вакцинам от COVID-19 в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус призвал мировое сообщество последовать ее примеру и «сделать все возможное для поддержки COVAX», благодаря чему государства с низким уровнем дохода смогут получить вакцину.

По словам Тунберг, данное пожертвование стало возможным благодаря наградам, полученным за деятельность в защиту климата планеты. Также она добавила, что мировому сообществу необходимо больше делать из-за «трагедии вакцинного неравенства».

«У нас есть средства для исправления большого дисбаланса в сегодняшнем мире в борьбе с COVID-19», — заявила она.

В ВОЗ поблагодарили экоактивистку за поддержку равного доступа к вакцинам от коронавируса в мире.