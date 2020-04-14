Гран-при «Формулы-1» во Франции может быть перенесен из-за пандемии коронавируса

«Формула-1» во Франции может быть перенесен на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Гран-при намечен на период с 26 по 28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, до середины июля. Гоночный уик-энд состоится только в том случае, если организаторы проведут его без зрителей. На данный момент Гран-при Франции стоит первым в календаре сезона.

Изначально было запланировано 22 этапа чемпионата, однако из-за пандемии коронавируса организаторы отменили Гран-при Монако, а также перенесли на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.(ТАСС)