Гран-при «Формулы-1» во Франции может быть перенесен из-за пандемии коронавируса

«Формула-1» во Франции может быть перенесен на неопределенный срок в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Гран-при намечен на период с 26 по 28 июня. В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, до середины июля. Гоночный уик-энд состоится только в том случае, если организаторы проведут его без зрителей. На данный момент Гран-при Франции стоит первым в календаре сезона.

Изначально было запланировано 22 этапа чемпионата, однако из-за пандемии коронавируса организаторы отменили Гран-при Монако, а также перенесли на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап должен пройти в период с 25 по 27 сентября.(ТАСС)

| 2020-04-14T08:19:04+00:00 14 апреля 2020, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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