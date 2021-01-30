Готовится концепция экономического и социального развития страны на ближайшие 3 года

Кабинет министров дал поручения Государственному комитету по статистике, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым распоряжении «О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, а также концепции и прогнозных показателей экономического и социального развития страны».

В целях уточнения среднесрочной программы экономического и социального развития страны на текущий год ГКС до 5 февраля 2021 года должна представить предварительные статистические данные за 2020 год в Министерство экономики и Министерство финансов.

Также Госкомитет должен обеспечить регулярное представление в Министерство экономики, Министерство финансов и другие соответствующие организации статистических данных, необходимых для подготовки концепции экономического и социального развития страны, проекта госбюджета и финансового баланса на очередной бюджетный год и на предстоящие три года.