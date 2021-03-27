Готов проект реставрации дома Бюльбюля в Шуше

Во время визита в Шушу я взял с собой архитектора Ризвана Байрамова. В бытность мою министром он возглавлял департамент охраны и реставрации памятников Министерства культуры. Он — профессионал. Я попросил его на машине поехать вместе в Шушу. Позже Р.Байрамов в очередной раз отправился туда без меня. Как говорится, все измерил и подсчитал. Проект реставрации дома Бюльбюля готов. Он подготовлен до мелочей.

Об этом в интервью АПА сообщил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

По его словам, архитекторы-волонтеры также подготовили собственные проекты реставрации дома Бюльбюля.

«Я им очень благодарен. Большое вам спасибо. По поручению Президента этот проект готов. Сейчас идет процесс его согласования», — добавил посол.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время дом Бюльбюля будет отреставрирован и начнет функционировать в качестве музея.