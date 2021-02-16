Госсекретарь США и глава МИД Испании обсудили Россию и Китай

Глава госдепа США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Испании Марией Арансасу Гонсалес Лайей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Представитель госдепартамента Нед Прайс уточнил, что диалог прошел в формате телефонных переговоров.
По его словам, Блинкен выразил благодарность испанской стороне в связи с размещением на территории страны войск США.
Кроме того, глава госдепа указал на желание Белого дома продолжать партнерство с Испанией, Европой и другими союзниками с целью реагирования на общие вызовы, в том числе пандемию коронавируса и климатические изменения.
В ходе переговоров стороны также обсудили Китай, Венесуэлу и Россию.