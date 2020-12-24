Господин Президент

Сегодня Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполняется 59 лет.

Азербайджанский лидер за годы своей служебной карьеры отличился высоким профессионализмом на всех должностях, на которые он был назначен или избран.

Избравший по окончании МГИМО научную стезю, Ильхам Алиев поступил в аспирантуру и, получив степень кандидата исторических наук, после защиты кандидатской диссертации преподавал в альма-матер. После развала СССР будущий президент Азербайджана работал в сфере частного бизнеса, возглавив ряд производственно-коммерческих предприятий. Благодаря полученным знаниям, настойчивости, волевому характеру, целеустремленности, он добился значительных результатов на должности вице-президента, а затем и первого вице-президента Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики, внес большой личный вклад в осуществление нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

Неоценимая роль принадлежит Ильхаму Алиеву и в деле развития отечественного спорта как президента Национального Олимпийского Комитета страны. Именно в пору его руководства этой организацией стали строиться Олимпийские комплексы во всех регионах, что позволило впоследствии взрастить плеяду выдающихся отечественных спортсменов, достойно представляющих Азербайджан на всех мировых спортивных площадках.

Свою карьеру Ильхам Алиев продолжил на политическом поприще в качестве заместителя, а затем и председателя правящей партии «Ени Азербайджан» и, будучи избранным депутатом Милли Меджлиса двух созывов, достойно представлял Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы в качестве руководителя азербайджанской делегации.

4 августа 2003 года был назначен на должность премьер-министра Азербайджана, а 15 октября 2003 года избран Президентом Азербайджанской Республики.

За годы его руководства Азербайджан стал процветающей страной, выбился в лидеры региона, инициировал и реализовал крупнейшие энергетические проекты международного масштаба, уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене.

Неоценимы заслуги Ильхама Алиева перед азербайджанским государством. Но апогеем его успеха стала триумфальная победа в Отечественной войне за Карабах, которой Азербайджан добился в результате 44-дневной войны с армянскими агрессорами. Не случайно после освобождения оккупированных Арменией территорий рейтинг Ильхама Алиева зашкаливает, и народная любовь к своему лидеру неустанно растет.

В этот знаменательный день коллектив «Зеркало» присоединяется к поздравлениям в адрес Президента Ильхама Алиева и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. А любовь и вера азербайджанского народа пусть будет источником его дальнейших успехов.

С днем рождения Вас, господин Президент!