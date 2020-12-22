Госдеп США ввел санкции против супруги Асада

США ввели очередные санкции против супруги президента Сирии Башара Асада и ее ближайших родственников.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава госдепартамента США Майк Помпео.

“Госдепартамент вводит санкции в отношении Асмы Асад, супруги Башара Ассада, за препятствование усилиям по продвижению политического решения сирийского конфликта”, — говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепартаментом.

По утверждению ведомства, “она в интересах режима возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти, в том числе за счет так называемой благотворительности и гражданских организаций».

Помимо самой супруги президента, санкции коснутся четырех ее ближайших родственников, которые, по мнению Вашингтона, обогатились «за счет страданий сирийцев».

Супруга Башара Ассада уже находится под американскими санкциями. Ранее она была включена в санкционный список министерства финансов США. Санкции госдепартамента введены в соответствии с президентским указом 2019 года и блокируют не только имущество на территории США, но и запрещают въезд на территорию США.