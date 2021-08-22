Хакеры атаковали государственный департамент США. Об этом сообщает в Twitter журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих.

По ее словам, сообщение о возможном взломе направило министерство обороны. Когда была осуществлена атака пока неизвестно — возможно несколько недель назад.

Хайнрих также сообщает со ссылкой на источник в госдепе, что текущая миссия по эвакуации американцев и их афганских союзников из Кабула «не пострадала».

«Департамент серьезно относится к своей ответственности по защите своей информации и постоянно принимает меры по обеспечению защиты информации», — приводит она также официальный комментарий ведомства.

В госдепе отметили, что в настоящее время по соображениям безопасности не могут обсуждать характер или масштабы возможных инцидентов с кибербезопасностью.