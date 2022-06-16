Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Китай встал на сторону России в ситуации вокруг Украины, несмотря на заявления о нейтральности. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«И вот уже более трех месяцев после вторжения России на Украину Китай — несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, несмотря на гибель людей, несмотря на глобальные последствия, включая проблемы продовольственной безопасности не только в регионе, но и за его пределами, — по-прежнему предпочитает поддерживать Россию», — отметил он.

По его словам, позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР — «пустое заявление».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай «поддерживает суверенитет и безопасность России».

Китайский лидер отметил, что сотрудничество с Россией продолжается и расширяется, несмотря на любые перемены на международной арене.

До этого Си Цзиньпин во время разговора с российским главой государства Владимиром Путиным выразил готовность в помощи урегулирования ситуации на Украине.