Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде

«По нашей оценке, на сегодня возвращение к прежнему проекту займет у них какое-то количество лет, а также большое количество денег, которых, честно говоря, у них сейчас нет. Кроме того, до конца не ясно, если ли у них собственная (научная) база, чтобы сделать это своими силами», — сказал Форд.