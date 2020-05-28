Госдеп: Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде

Иран вряд ли сможет запустить реактор в Араке в прежнем виде, когда можно производить оружейный плутоний, заявил заместитель госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофер Форд.
Распечатку его общения с журналистами распространил в четверг госдепартамент.
«По нашей оценке, на сегодня возвращение к прежнему проекту займет у них какое-то количество лет, а также большое количество денег, которых, честно говоря, у них сейчас нет. Кроме того, до конца не ясно, если ли у них собственная (научная) база, чтобы сделать это своими силами», — сказал Форд.
По его словам, ходили слухи, что возводить реактор Ирану помогали извне. Он заверил, что США сделают все возможное, чтобы это не произошло, если Тегеран все-таки попытается восстановить прежний облик реактора.
Он добавил, что намерение построить реактор, способный производить оружейный плутоний, будет очень провокационным. Вместе с тем Форд отметил, что Иран очень дозированно наращивал свои ядерные возможности и вряд ли захочет вступать в противоречие с оставшимися участниками СВПД: «евротройкой», Россией и Китаем.(РИА Новости)