В связи с возрастающим ростом импорта в Азербайджан автомобилей, основная доля которых приходится на Баку, остро стоит вопрос обеспечения безопасности на бакинских дорогах. В первую очередь это касается пешеходов. Так, в Азербайджане в январе-марте 2023 года зафиксировано 370 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в них погибли 173 человека. Из общего показателя 38,4% ДТП были связаны со сбитыми пешеходами.

К сожалению, даже наличие пешеходной «зебры» не спасает пешеходов от наезда автомобилей. Да и само качество покраски пешеходной «зебры» оставляет желать лучшего. Линии дорожных разметок стираются за короткий промежуток времени, и порой даже можно не заметить, существует ли на каком-либо участке пешеходная «зебра». Несколько лет назад после капитального ремонта проспекта Бабека дорожные службы забыли провести разметку рядом с поворотом на улицу Наджафгулу Рафиева, чтобы обезопасить пешеходов.

А сегодня в редакцию # поступила жалоба от врачей больницы № 5. Судя по высланным ими фотографиям, сотрудники Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана проводят работы по покраске дорожных разметок для пешеходной «зебры», перекрыв дорогу, ведущую в больницу. По этой причине въезд/выезд больницы закрыт для автомобилей, включая кареты скорой помощи.

Это поистине вопиющая и абсурдная ситуация. Работники перекрывают въезд/выезд больницы, чтобы покрасить пешеходную «зебру», не задумываясь о том, что кому-то может понадобиться скорая медицинская помощь, что завершивший свою смену медперсонал должен поехать домой, а их заменить другие сотрудники больницы.

Подобные работы обычно проводятся в ночные часы, чтобы не вызвать недовольство людей, но в Госагентстве автомобильных дорог почему-то решили, что их бригада может перекрыть единственную дорогу в больницу и даже угрожать расправой врачам, которые захотели выехать из больницы на автомобиле. По их логике, больница должна сделать перерыв на время покраски пешеходной «зебры».

Хотя сама логика в подобных ситуациях подсказывает, что руководство больницы должно быть заранее предупреждено о проводимых работах. При этом разметки наносят на одну часть дороги, оставляя для проезда автомобилей другую часть улицы. Но в данном случае сотрудники Госагентства автомобильных дорог решили сэкономить свое время за счет страданий пациентов и медперсонала больницы № 5 и сразу нанести разметки на всю ширину дороги.

Несмотря на многочисленные попытки корреспонденту # не удалось связаться с главой пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Анаром Наджафли для того, чтобы узнать, с чем же связана подобная «расторопность» бригады, наносящей с таким усердием разметки, что даже были озвучены угрозы в адрес захотевших проехать по дороге водителей.

При подобном подходе не думается, что сотрудниками Государственного агентства автомобильных дорог движет благородная идея обезопасить пешеходов. Учитывая, что в скором времени разметки пешеходных «зебр» стираются. По мнению экспертов, виной этому некачественная краска, хотя сегодняшний случай наталкивает на мысль, что причиной этого может быть и халатность сотрудников Госагентства автомобильных дорог, спешащих поскорее завершить свою работу.

Вот и получается, что Государственное агентство автомобильных дорог, забыв про народную мудрость о том, что не спехом дело спорится, а толком, решило создать проблемы окружающим, лишь бы поскорее завершить разметку пешеходной «зебры».

Хотя общеизвестно, что спешка и халатность в любом деле приносит только проблемы…